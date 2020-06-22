وفرت كل اجراءات تأمين لجان الثانوية العامة.. داليا أيمن: الدولة طمأنت الأهالي على أبنائهم

وأضافت داليا أيمن، ، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة المصرية أثبتت أنها تستطيع تجاوز تلك المرحلة من إمتحانات الثانوية العامة بجدارة.





وأشارت إلى أن الدولة قامت بإجراءات تطمئن أهالى وطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى توفير كل السبل من أجل تطهير جميع المدارس واللجان.





وتابعت أن الحكومة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير 33 مليون كمامة و7 ملايين قفازة وغطاء للأحذية وجهاز للتعقيم قبل الدخول إلى اللجان.



