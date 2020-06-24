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منوعات

دخلي وأكل عيشي.. عمرو راضي يرد على منتقديه بسبب احتكار علاج كورونا.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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مريم صليب
تعرض اليوتيوبر الشهير عمرو راضي لهجوم شرس من رواد التواصل الاجتماعي، بعد نشره فيديو عبر حسابه على إنستجرام فيديو ظهر فيه خلفه 10 آلاف علبة دواء لعلاج فيروس كورونا، قائلا :" العبوات ناقصة من الأسواق بالفعل و المطلوب من الرواد متابعته للحصول على ذلك الدواء من خلال مسابقة". 

غضب رواد التواصل الاجتماعي من تلك الطريقة التي استخدمها راضي في الإعلان عن الدواء، وزعموا أنه يتاجر بأمراض المواطنين في ظل جائحة فيروس كورونا و وقوع الكثير من المواطنين ضحايا لذلك الفيروس و إمتلاء المستشفيات بالمرضى ونقص الدواء من الأسواق. 


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خرج عمرو راضي عن صمته و نشر مقطع فيديو عبر فيس بوك ليستفز به المواطنين أكثر و يبرر ما قام به و يوضح أنه يعتاد تلك الطريقة ، و خاصة أن نجوم التواصل الإجتماعي يستخدموها في زيادة أعداد المتابعين لهم و أكد ان الممثلين و الفنانين و نجوم المجتمع بوجه عام يستخدمون حسابتهم للإعلان عن المنتجات .  

و أوضح في الفيديو انه يقوم بالدعاية والإعلان من خلال حسابه لأنه يحتوي على عدد متابعين كبير ، و ضرب مثال " لو حد بيبدأ مشروع صغير بيضطر يكلمني عشان أعمله دعاية و إعلان من خلال الاكونت بتاعي ، بقوله انا هاخد 10 جنيهات علشان اعملك اعلان وده حقى ولو 10 أشخاص كلمونى هاخد من كل واحد 10 جنيه  " مؤكدا " دخلى وأكل عيشى من ده " وفي المقابل يقوم بالمسابقات للمتابعين و تكون الهدايا هواتف و سماعات . 

  أضاف في نهاية الفيديو أنه قرر القيام بالعمل الخيري من حسابه الشخصي  من وجهة نظره عن طريق شراء ماسكات و أدوية من شركات معينة و توزيعها على المستشفيات .. و تابع " لما طلعت أشكر الناس على الدعم والمساعدة الناس فهمت غلط وجيه اللغط من هنا".




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