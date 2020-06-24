حاسبوا عمرو راضي.. غضب على السوشيال ميديا ومطالبة بمحاكمته لاحتكار 10 آلاف علبة دواء لعلاج كورونا

طالب عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمحاكمة اليوتيوبير عمرو راضي ؛ لتخزينه كمية كبيرة من الأدوية التي تستخدمها وزارة الصحة في علاج مرضى كورونا، على الرغم من وجود نقص منها في الصيدليات.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #حاسبوا_عمرو_راضي ؛ بعد نشره مقطع فيديو يُظهر فيه تخزينه لأكثر من 10 آلاف علبة أدوية من نوع واحد، وعدد كبير من الماسكات الطبية المستخدمة في المستشفيات.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات ما بين:

"‏‎#حاسبوا_عمرو_راضي بيخزن أدويه هو و ‎#علي_عزلان وبيمثلوا إنهم بيعملوا كده من باب الخير، وهما كل اللي بيعملوه، أنهم بيلموا فلورز وبيكسبوا فلوس، وطبعا مش فارق معاهم المرضي اللي بيطلع عينهم عشان يلاقوا الدواء، وفي الغالب مش بيلاقوا الدواء، والحقير بيقول اعملوا فولو عشان نوزع الدواء!!".

و"‏يعني تتاجر بمرض الناس وتسحب كل الأدوية من السوق؛ علشان خاطر متابعين؟!، ما فكرتش ان ممكن يكون حد كان محتاج الأدوية دي؟.. ‎#حاسبوا_عمرو_راضي".

وقال آخرون" ‏عشرتلاف علبة دوا؛ يعني عشرتلاف مريض.. انك شخص غبي ووضيع طالع تأكد ان الدوا في سجلات وزارة الصحة، وناقص حتى في مستشفيات العزل، وانت عندك عشرتلاف علبة، بتعترف بيها، جريمة، غبائك جريمة، والوقاحة في الوقت دا جريمة، تنفي النُبل عن الغاية، وتخليك وسخ #حاسبوا_عمرو_راضي" .

و" ‏هذا المعتوه امتلك عشر آلاف علبة دوائيـة حـصرًا في الوقت الذي لا تجد فيه مستشفيات العـزل حتى علبـة دوائية واحدة.. يُذكرني هذا فقط بلقطة من فيلم "غبي منه فيـه" ‎#حاسبوا_عمرو_راضي ".

و" ‏عمرو راضي، لَمّ أكتر من ١٠.٠٠٠ علبة لاكتوڤرين اللي هو مش موجود في أي حتة. دا غير الأدوية التانية والڤيتامينات والماسكات والكحول عنده ، وهيوزع الحاجات دي مقابل إن الناس تعمل فولو في مسابقة عاملها".

و" ‏يعني تشتري الأدوية من السوق اللي في بعض التجارب عليها لعلاج الكورونا والأدوية دي ناس كتير من ذوي الأمراض المزمنة محتجاها كل ذا عشان تزويد فلورز دا حتى الحكومة حتى كانت قالت اي حد هيلم أدوية من السوق بلغوا عنه ضروري فين القانون من ده!! ‎#حاسبوا_عمرو_راضي ".

وتابع آخرون" ‏الكائن ده ومعظم كائنات التيك توك زي احمد حسن وزينب محمد فراج و الشيمي وباقي العيال إلي مش عارفين جنسها ايه والله العظيم ما يفرقوا حاجة عن الخنازير ‎#حاسبوا_عمرو_راضي " و" ‏يجب تقديم عمرو راضي للعدالة ويعاقب بجريمة الاحتكار ، والاستغلال ويجب تقديم بلاغ إلى مباحث الإنترنت بسبب التربح باستغلال حسابات وهمية ‎#حاسبوا_عمرو_راضي".