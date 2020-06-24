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توك شو

بعد حصد 470 ألف وفاة حول العالم.. بؤر جديدة لفيروس كورونا فى أوروبا.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرأ  رصد  مواصلة وباء كوفيد-19 تفشيه في القارة الأوروبية ..

وقد ظهرت بؤر محلية جديدة في أوروبا أدت  إلى فرض قيود الحجر مجددا في بعض المناطق ،  وذلك بعدما اجتاح الوباء أوروبا خلال الربيع، تستكمل دول القارة رفع القيود المفروضة، بموازاة انحسار الفيروس الذي تسبب بحوالى 470 ألف وفاة في العالم.

وفي المملكة المتحدة قامت الدولة الأكثر تضررا في أوروبا بفتح  الفنادق ،  المطاعم وقاعات تصفيف الشعر، والمتاحف ومدن الملاهي ودور السينما والمكتبات، والمنشآت الرياضية في الهواء الطلق.

لكن في ألمانيا، أعيد فرض الحجر على أكثر من 600 ألف نسمة من سكان إقليمين إثر ظهور بؤرة إصابات ،  وفي البرتغال فرضت قيود جزئية في منطقة لشبونة، ما يثير مخاوف على الموسم السياحي.

وفي إيطاليا، تخشى سلطات طبية احتمال حصول موجة ثانية من الإصابات، بسبب تراخي الناس بصورة عامة في اتخاذ الاحتياطات الضرورية.
 وتخطت حصيلة الوفيات جراء الوباء في تركيا خمسة آلاف، بعد تسجيل 27 وفاة جديدة، بحسب ما أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة.

وجاء ذلك عقب إعلان المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس أن انتشار وباء كوفيد-19 "لا يزال يتسارع" في العالم، موضحا أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، فهو على حد قوله أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، وفي العديد من البلدان أزمة سياسية، وآثاره ستظهر لعقود مقبلة.
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