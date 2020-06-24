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فن

كاتي بيري تختار اسم مولودتها الأولى.. تفاصيل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:05 م
كاتي بيري
كاتي بيري
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شروق ابراهيم
بدأت النجمة العالمية كاتي بيري رسم ملامح مستقبل ابنتها التي تنتظر قدومها، واول تلك الاختيارات اسمها مع خطيبها الممثل البريطاني اورلاندو بلوم. 

وكشفت كاتي بيري انها ستكشف عن اسم ابنتها فور ولادتها ، مشيرة الى انها تنتظر مولودتها الاول وتعد الايام لكي تلتقى بها. 

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وكانت كاتي بيري أعلنت شهر مارس الماضي عن حملها في طفلتها من خطيبها الممثل البريطاني اورلاندو بلوم.

يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.

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