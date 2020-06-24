AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طالبة ابتلعت دبوس.. تفاصيل امتحان النحو لطلاب الثانوية الأزهرية |فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:24 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إنه تم رصد ثلاث حالات ارتفاع درجات الحرارة بين طلاب القسم الأدبي بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأضاف عباس، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل امتحان اليوم في الشهادة الثانوية الأزهرية، أن الطلاب أدوا الامتحان في مادة النحو وتم أداء الامتحان بدون أي مشاكل ولم ترصد شكاوى من الأسئلة وكان هناك خطأ مطبعي في احدى الكلمات وتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد واضع السؤال مطمئنا الطلاب بأن الخطأ درجته واحدة وسيحصل الطلاب عليها سواء أجاب أم لا.

وتابع: إحدى الطالبات رغم أنها ابتلعت دبوس قبل بدء الامتحان وهي ترتدي الطرحة، إلا أنها أصرت على أداء الاختبار رغم تحذير الطبيب واطمأن الطبيب عليها طوال فترة الامتحان ثم نقلها إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقى العلاج علما بأنها ستخرج اليوم وتكمل باقي أيام الامتحان.

وأشار إلى أنه تم رصد 8 حالات غش إلكتروني وقام طالبين بتمزيق أوراق الإجابة ، ناصحا الطلاب وأولياء الأمور، بأن هذا ليس زمن الغش ولكن زمن الإجتهاد والمذاكرة 

وأكد ان أعمال التصحيح العام ستبدأ اعتبارا من السبت المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعيدة عن الألغاز.. وكيل الأزهر: أسئلة الثانوية لن تتجاوز المقرر حتى 15 مارس

جدول امتحان القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بعد التعديل

فيديو جراف.. الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ننشر المراجعة النهائية لمادة الديناميكا لطلاب الثانوية الأزهرية.. فيديو

المراجعة النهائية في الفقه لطلاب الثانوية الأزهرية.. فيديو

تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية .. اشتباه بـ كورونا وانتظام في الدخول وإشادة بإجراءات الحد من انتشار الفيروس

ترشيحاتنا

ديل حصان.. رمضان صبحي يظهر بـ نيولوك في تدريبات الأهلي "فيديو"

تراجع إصابات كورونا في الرياض .. تعرف على عدد الحالات المسجلة بالعاصمة السعودية اليوم

بعد إثارتها للجدل.. صور جديدة لـ جانا عمرو دياب

إنبي لـ صدى البلد: 4 حالات كورونا في الفريق بعد المسحة الأولى

لخطورته على المخالطين.. الصحة تحرر محضرا ضد نجل ماما سناء

بل الدواء واشرب ميته.. دينا رامز توجه رسالة شديدة اللهجة لبلوجر يتاجر بأدوية علاج كورونا

AdvertisementS

رسميا .. الزمالك يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

تركيا سلمتهم لـ طهران.. إيران تؤيد إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات البنزين

بعد أزمة كورونا.. التنمية المحلية: مقترح غلق المحال فى مواعيد محددة ينتظر موافقة الحكومة

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لأول مرة مرسيدس AMG One الخارقة تظهر أثناء اختبارها.. صور

مفاجأة صادمة.. تناول القهوة يسبب الشعور بالإرهاق لهذا السبب

بمكياج صاخب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور