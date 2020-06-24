طالبة ابتلعت دبوس.. تفاصيل امتحان النحو لطلاب الثانوية الأزهرية |فيديو

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إنه تم رصد ثلاث حالات ارتفاع درجات الحرارة بين طلاب القسم الأدبي بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.





وأضاف عباس، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل امتحان اليوم في الشهادة الثانوية الأزهرية، أن الطلاب أدوا الامتحان في مادة النحو وتم أداء الامتحان بدون أي مشاكل ولم ترصد شكاوى من الأسئلة وكان هناك خطأ مطبعي في احدى الكلمات وتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد واضع السؤال مطمئنا الطلاب بأن الخطأ درجته واحدة وسيحصل الطلاب عليها سواء أجاب أم لا.





وتابع: إحدى الطالبات رغم أنها ابتلعت دبوس قبل بدء الامتحان وهي ترتدي الطرحة، إلا أنها أصرت على أداء الاختبار رغم تحذير الطبيب واطمأن الطبيب عليها طوال فترة الامتحان ثم نقلها إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقى العلاج علما بأنها ستخرج اليوم وتكمل باقي أيام الامتحان.





وأشار إلى أنه تم رصد 8 حالات غش إلكتروني وقام طالبين بتمزيق أوراق الإجابة ، ناصحا الطلاب وأولياء الأمور، بأن هذا ليس زمن الغش ولكن زمن الإجتهاد والمذاكرة



وأكد ان أعمال التصحيح العام ستبدأ اعتبارا من السبت المقبل.