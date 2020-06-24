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أخبار البلد

الإخوان يهاجمون الرئيس التونسي في شوارع باريس بسبب أردوغان.. شاهد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:32 م
الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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هاجم عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية الرئيس التونسي قيس سعيد في شوارع باريس صباح اليوم الأربعاء.

وقال عدد من نشطاء السوشيال ميديا إن ذلك يعود لتصريحاته ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس بعد أن وافق على اتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخليفتهم.

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