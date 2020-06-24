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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: المحتوى الإعلامي القطري يحض على العنف والطائفية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، في تقريرها عن الإرهاب في العالم للعام 2019،  أن المحتوى الإعلامي القطري يحض على التفرقة والطائفية والعنف. 

وأشار التقرير إلى أن قطر بذلت جهدا بسيطا جدا لمحاربة المحتوى الذي يحض على العنف. 

وأصدرت قطر أمس الثلاثاء بيانا أعلنت فيه موقفها من تطورات الأحداث في الأزمة الليبية، بالتزامن مع اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء، حيث واصلت الدوحة أكاذيبها وناقضت نفسها.

وقالت قطر في بيانها إنها تؤكد على ضرورة احترام سيادة ليبيا ورفضها التدخل الخارجي بشؤونها، داعية كافة الأطراف إلى تنفيذ اتفاق الصخيرات للتسوية في ليبيا وإنجاح العملية السياسية.  لتحاول الدوحة الظهور بمظهر البرئ من دعم المليشيات والتدخل التركي في ليبيا.

وقال سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خلال اجتماع الوزراء العرب إن "قطر تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم مناصرة طرف ضد آخر لأهداف ومصالح شخصية".
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