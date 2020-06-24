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كورونا منتهتش.. محافظ الفيوم يجتمع مع الأجهزة الأمنية لبحث خطوات الفتح الجزئي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:43 م
محافظة الفيوم
محافظة الفيوم
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نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم إنه سيعقد مساء اليوم اجتماعا مع أجهزة المحافظة والقيادات الأمنية بالمحافظة، لبحث خطوات تطبيق الفتح الجزئي للمحال التجارية المغلقة منذ بداية أزمة كورونا، والذي يفترض تطبيقه ، بداية من السبت المقبل.

وأضاف محافظ الفيوم، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة أن المحافظة لديها مبدأ أساسي، ضمن إجراءت الفتح الجزئي، وهو السماح فقط للمحال التجارية المرخصة، بالفتح مجددا، بينما المحال التجارية غير المرخصة لن يسمح لها بالفتح وحتى إن أتبعت كافة الإجراءات الإحترازية .

وأشار "الأنصاري" إلى أنه من إيجابيات أزمة كورونا، التصدي لمخالفات البناء بشكل موسع ، وإجبار المواطنين على التراجع عن المخالفات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأوضح "الأنصاري": "فيروس كورونا منتهاش"، لافتا إلى أن الفترة الماضية سمحت للهيئات الرقابية بإلتقاط الأنفاس، ومراجعة كافة الأوراق الخاصة بالمحلات غير المرخصة.
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