كشف وداوء مجانا.. محافظ الفيوم: تخصيص أماكن لعلاج الأمراض المزمنة بعيدا عن مصابي كورونا

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم ، إن زيارة وزيرة الصحة للمحافظة ركزت على إعادة تنشيط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.









أصحاب الأمراض المزمنة وأضاف "الأنصارى"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن الوزارة لاحظت خلال الشهرين السابقين أنيخافون من التعامل مع القطاع الصحى نتيجة فيروس كورونا، موضحا أن وزيرة الصحة قد طمأنتهم وأنهم يجب أن يتابعوا حالتهم الصحية وعمل فحوصات لهم.









وأوضح أن مبادرة أصحاب الأمراض المزمنة لا تتعامل مع نفس المناطق التى يوجد بها تعامل مع مصابي فيروس كورونا، أى أن المسارات جميعها آمنة أو وحدات صحية لا تتعامل نهائيا معهم، مما يعطي طمأنينة أكثر للمواطنين.









وأكد أن الحملة بدأت من يوم الأحد الماضي، و يزيد إقبال أصحاب الأمراض المزمنة ، لوجود إجراءات احترازية عالية جدا من الفريق الطبي الموجود والتباعد بين المواطنين.









وأفاد بأن هناك وفرة فى الأدوية بحملة 100 مليون صحة، ويصرف المريض العلاج من نفقة الدولة طالما يوجد لديه أمراض مزمنة، حيث يتم صرف العلاج له من نفس الموقع ولمدة ثلاث أشهر.



