فض فرحين شعبيين وتفريق المعازيم بقرية شنبارة بالزقازيق.. صور

شنت رئاسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة حسام الشناوي رئيس الوحدة يرافقة المحاسب "حمدي الصعيدي" مسئول المتابعة والغلق بالوحدة، حملة مكبرة لمتابعة فض التجمعات ومنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بنطاق دائرة الوحدة والتأكد من مدي التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بتطبيق قرار غلق المحال خلال ساعات الحظر.

وأسفرت الحملة عن فض فرحين شعبيين بقرية شنبارة،وتم تفريق المواطنين وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وأكد المحاسب "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المحال بقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر التجوال والغاء التجمعات وفض الأسواق والسويقات الشعبية بمختلف قري المركز للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحاسب "حسام الشناوي" رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة انه تم شن حملة مكبرة علي قري الوحدة المحلية بقيادة حمدي الصعيدي مسئول المتابعة والغلق بالوحدة للتأكد من مدي التزام المواطنين بتطبيق قرار الحظر وفض التجمعات.

وأشار "الشناوي" إلى أن الحملة أسفرت عن فض فرحين شعبيين بقرية شنبارة بالإضافة الي فض وتفريق المواطنين وحثهم علي عدم التجمع للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.