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محافظات

لمواجهة كورونا.. فض فرحين وسرادق عزاء وتشميع سايبر بالزقازيق| صور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:56 ص
فض فرح لمنع التجمعات
فض فرح لمنع التجمعات
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محمد الطحاوي

شنت رئاسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة حسام الشناوي رئيس الوحدة يرافقة المحاسب "حمدي الصعيدي" مسئول المتابعة والغلق بالوحدة، حملة مكبرة لمتابعة فض التجمعات ومنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بنطاق دائرة الوحدة والتأكد من مدي التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بتطبيق قرار غلق المحال خلال ساعات الحظر.

 

وأسفرت الحملة عن فض فرحين شعبيين بقرية كفر التميمي وقرية شنبارة،بالإضافة الي فض سرادق عزاء وتشميع سايبر نت استغل وقت الحظر وفتح أبوابة أمام الشباب وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا  المستجد

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أكد "نبيل فاروق" رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المحال بقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر التجوال والغاء التجمعات وفض الأسواق والسويقات الشعبية بمختلف قري المركز للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

  

وأضاف المحاسب "حسام الشناوي" رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة انه تم شن حملة مكبرة علي قري الوحدة المحلية بقيادة حمدي الصعيدي مسئول المتابعة والغلق بالوحدة للتأكد من مدي التزام المواطنين بتطبيق قرار الحظر وفض التجمعات.

 

وأشار "الشناوي" إلى أن الحملة أسفرت عن فض فرح شعبي بقرية كفر التميمي وفرح أخر بقرية شنبارة بالإضافة الي فض سرادق عزاء وتم تفريق المواطنين وحثهم علي عدم التجمع للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد "الصعيدي" انه تم تشميع سايبر نت إستغل أوقات الحظر وفتح أبوابه أمام الشباب والرواد ضاربا بقرارات رئيس مجلس الوزارء عرض الحائط ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتشميع السايبر.

 

لمواجهة كورونا.. فض فرحين وسرادق عزاء وتشميع سايبر بالزقازيق| صور
لمواجهة كورونا.. فض فرحين وسرادق عزاء وتشميع سايبر بالزقازيق| صور
لمواجهة كورونا.. فض فرحين وسرادق عزاء وتشميع سايبر بالزقازيق| صور
لمواجهة كورونا.. فض فرحين وسرادق عزاء وتشميع سايبر بالزقازيق| صور
لمواجهة كورونا.. فض فرحين وسرادق عزاء وتشميع سايبر بالزقازيق| صور
لمواجهة كورونا.. فض فرحين وسرادق عزاء وتشميع سايبر بالزقازيق| صور
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