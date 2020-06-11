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محافظات

محافظ الشرقية يكلف رؤساء المراكز والمدن بمنع إقامة الأسواق وتفريق الباعة الجائلين

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:02 م
محافظ الشرقية يكلف
محافظ الشرقية يكلف رؤساء المراكز والمدن بمنع إقامة الأسواق
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والاحياء  بالتنسيق مع قوات الأمن بمنع إقامة الأسواق الاسبوعية  وتفريق الباعة الجائلين  بالاسواق العشوائية وذلك من خلال تكثيف المرور الميدانى على أماكن الاسواق قبل افتراش الباعة ببضائعهم من الخضار والفاكهه فى الساعات الاولى من الصباح للحد من التجمعات والاصابه بفيروس كورونا المستجد حفاظآ على الصحة العامة للمواطنين .


وأضاف المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض سوق بقرية الحاج حسن التابعة للوحدة المحلية بالعصايد بالتنسيق مع عمدة القرية وتم تفريق الباعة والمواطنين ورفع كافة الاشغالات من الخضر والفاكهة واخلاء المنطقة من أى إشغالات.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بفض أسواق ( الغنيمية - سنتريس ) وقامت رئاسه مركز ومدينة الحسينيه بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالناصرية اليوم بفض سويقة مقامة بقرية النجيحى ، كما قامت الوحدة المحلية القصبي شرق ومرافقة قوة الشرطة بمركز شرطة صان فض سوق القصبي شرق .


وقامت رئاسه مركز ومدينه بلبيس بفض سويقه النوبه والدهاشنه بأولاد سيف وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بفض سوق اسبوعى بقرية الروضة بالوحدة المحلية بالروضة .


وأشار محافظ الشرقية الي ضرورة تكثيف الحملات المكثفة لإحكام الرقابة علي الأسواق وفض التجمعات وذلك في ضوء الأجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية من أنتشار فيروس كورونا المستجد.
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