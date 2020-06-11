لمخالفتهم قرار الحظر.. غلق 17 محلاً وملعباً خاصاً بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مُشدّدة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بالمرور الميدانى على كافة الأنشطة التجارية.





وأضاف المحافظ أنه قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بمواصلة حملاتها المُفاجئة على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من الالتزام بقرار الغلق حيث تم غلق وتشميع محل (بن الغالي) بمنطقة فلل الجامعة لمخالفته قرار الحظر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة مسائيه وأسفرت عن تشميع عدد ٢ محال تجارية مخالفة ( محل تصليح دش/ ستديو تصوير) بقري شيبة وهرية رزنة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بغلق عدد ٥ محلات بالوحدة المحلية اولاد سيف ( محل إصلاح ولحام كاوتش - مطعم - مقهي - محل بيع احذية - محل قطع غيار سيارات ) كما تم غلق عدد ٥ محلات بالوحدة المحلية بشبرا النخلة (ملعب كرة قدم-ورشة ميكانيكا- محل عصير-محل ملابس- صاله جيم ) وتم غلق ملعب كرة قدم بالوحدة المحلية بالزوامل كما تم غلق عدد ( ٣ ) محلات بوحده البلاشون ( ملعب كرة قدم - محل حلواني -محل كشري )وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.