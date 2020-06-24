لمصلحة الطلاب .. إضافة تعديلات على نموذج إجابة عربي الثانوية العامة لضمان المرونة في التصحيح

قررت وزارة التربية والتعليم تعديل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية ، ليكون اكثر مرونة ، بحيث يتم اضافة بعض المقترحات على نموذج اجابة مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي قبل بدء التصحيح في الكنترولات غدا الخميس.





وتمثلت هذه التعديلات المرنة فيما يلي :





السؤال عاطفة الشاعر صادقة حساسة وضح هذه العاطفة وما أثرها على الالفاظ ، تقبل اجابة الطالب في حال تحديد العاطفة المسيطرة على الشاعر بكونها حب الام والاعجاب بدورها في الحياة ، او حب الوطن والاعجاب بفضله ، أو حب مصر والاعجاب بدورها ، على ان تستخدم نفس الالفاظ الموحية الموجودة بنموذج الاجابة مع الالتزام بنفس توزيع درجات السؤال.





وبالنسبة لسؤال وضح الخيال وقيمته الفنية في قول الشاعر ما انت إلا نبع حب ، تقبل إجابة الطالب في حال توضيح الصور الخيالية بكونها شبه الام او الوطن او مصر بنبع حب او شبه الحب بنبع ، مع الالتزام بنفس توزيع درجات السؤال.





أما السؤال انما الساعين في الخير محبوبين والمطلوب فيه تصويب الخطأ في الجملة ، فتقبل اجابة الطالب في حال كونها كالتالي : انما الساعون في الخير محبوبون ، إن الساعين في الخير محبوبون ، الساعون في الخير محبوبون ، مع الالتام بنفس توزيع درجات السؤال



