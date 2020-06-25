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محافظات

لمجابهة كورونا.. استمرار أعمال التطهير والتعقيم في مراكز كفر الشيخ ..صور

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:16 ص
أعمال التطهير والتعقيم
أعمال التطهير والتعقيم في مراكز كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمنشآت بالمدينة، من خلال رش وتطهير وتعقيم المركز التكنولوجي، ومنطقة الغنامين، وبقرية منشأة عباس، ورش وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والمدرسة الثانوية بنين للتمريض.

وشملت حملة التطهير، نقطة الشرطة، والمستشفى، والسنترال الداخلى والخارجى، والوحدة المحلية، ومخازن وحملة الوحدة المحلية، والوحدة البيطرية، ولوحة توزيع الكهرباء، والشئون الاجتماعية، وأماكن تجمع ورفع القمامة، بالإضافة إلى التطهير والتعقيم بقرية القصابي.

وتابع، راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس، والأسواق، والشوارع الرئيسة والفرعية بالمدينة، بالإضافة إلى الرش والتطهير على الأكمنة ومنافذ المحافظة بفوه، من خلال رش وتعقيم السيارات الواردة للمدينة.

كما قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية، والأماكن العامة، والشوارع، ووجهات المنازل، والمحلات التجارية، والمساجد بالمدينة، وكذا بقرية الكفر الشرقي .

وفي سياق متصل، قام علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري، بالإضافة الي التطهير والتعقيم باللجان والتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية.

لمجابهة كورونا.. استمرار أعمال التطهير والتعقيم في مراكز كفر الشيخ ..صور
لمجابهة كورونا.. استمرار أعمال التطهير والتعقيم في مراكز كفر الشيخ ..صور
لمجابهة كورونا.. استمرار أعمال التطهير والتعقيم في مراكز كفر الشيخ ..صور
لمجابهة كورونا.. استمرار أعمال التطهير والتعقيم في مراكز كفر الشيخ ..صور
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