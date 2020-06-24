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منوعات

الكلبة المعجزة تحتفل بعيد ميلادها الـ 20

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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نهى حمدي
احتفلت أقدم كلبة جولدن في العالم بعيد ميلادها العشرين، في حالة نادرة ومثيرة للإعجاب حيث كسرت القاعدة لسلالتها وتمكنت من العيش  أكثر من  ​​العمر المتوقع لهذه السلالة التي تتراوح بين 10 إلى 12 عامًا.

وقد أقام أصحابها الذين اعتنوا بها كل على مدار تلك  السنوات  بهذه المناسبة احتفالًا كبيرًا بكعكة وبعض الأصدقاء المقربين، بحسب ما نشرت صحية "ديلي ميل" البريطانية. 

فقد عاشت الكلبة والملقبة باسم " أوجي " مع الزوجين في" أوكلاند"  منذ أن كان عمرها 14 عامًا ، وبفضل رعايتهم ، تمكنت من العيش أطول عمرًا من معظم الكلاب من نوعها.

وقد عانت "اوجي" كثيرًا حيث تربت منذ ميلادها في عام 2000 داخل إحدى الملاجئ وتناقلت بالبيوت ولكنها كانت تعود إلى الملجأ مرة أخرى، وقال الملجأ :"وصل الأمر  إلى أن معظم الناس لن يرغبوا في الحصول على مثل هذه الكلبة المسنة، حتى جاء مالكوها الحاليين وبذلوا معها مجهود في رعايتها".

وفقًا لـ Goldheart Golden Retrievers Rescue في تينيسي ، كانت هناك حسابات عن الكلاب من هذه السلالة الذين يعيشون حتى سن 17 أو 18  لكن "أوجي" خاصة جدًا.

وفي عيد ميلادها  احتفلت بكعكة الجزر الملائمة للكلاب ، ولعبت أيضًا مع الكلاب الأخرى للزوجين "شيرمان ، بيل ، وبروس"، وقالت صاحبتهم "جينيفر:"نحن نهتم بهم طالما أننا نمتلكهم ونحبهم إلى الأبد".

وعلى الرغم من أنها بالتأكيد في السن وهي مهتزة قليلًا ، يقول الزوجان إنها لا تزال تستمتع بالمشي يوميًا، كما أنها تحصل على سوائل SQ مرتين في الأسبوع ، وتتناول المكملات الغذائية ، وتناول مزيجًا من الوصفات الطبية الرطبة والجافة التي بدأتها بعد بعض مشاكل الكلى التي بدأت عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها.

الكلبة المعجزة تحتفل بعيد ميلادها الـ 20
الكلبة المعجزة تحتفل بعيد ميلادها الـ 20
الكلبة المعجزة تحتفل بعيد ميلادها الـ 20
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