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تعليم

أول يوليو.. ندوة افتراضية حول التأثيرات النفسية لـ كورونا بجامعة حلوان

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
يعقد مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان، سلسلة من الندوات الافتراضية عبر الإنترنت استكمالاً لما بدأه المؤتمر الافتراضي الدولى للأفكار البحثية ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد لصياغة خارطة البحث العلمى بالجامعة فيما يتعلق بوباء كورونا.


وتبدأ أولى الندوات بندوة رقمية حول "التأثيرات النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا" والظروف المرتبطة بها وما نتج عنها من ضغوط على الأفراد والمجتمعات.

وتعقد فعاليات الندوة الافتراضية في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهر يوم الخميس الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠.

ودعت جامعة حلوان ومجمع الإبداع والبحث العلمي تحت إشراف الدكتورة رويدا صادق، مدير المجمع، مجتمع الأكاديميين والباحثين والطلاب والجهات المعنية للمشاركة بالحضور للنقاش وتنسيق الجهود لإثراء البحث العلمي في هذا الإطار وطرح مساهمات الجامعة البحثية في هذه الأزمة.
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