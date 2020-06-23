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تعليم

8 قرارات مهمة للأعلى للجامعات بشأن امتحانات الفرق النهائية والتنسيق.. تعرف عليها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:52 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني

عقد المجلس اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020 جلسته رقم(701) برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس والسادة رؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة أطمئن الوزير من السادة رؤساء الجامعات علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا علي اخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020.


وأوضح: "تبدأ أعمال إمتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات إعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة".  

واستهل المجلس قراراته بإعتماد توصيات اللجنة المشكلة بقرار المجلس بتاريخ 18/4/2020 التى انتهت الى ما يلى:

مد العام الجامعي لهذا العام الى 15/9/2020 نظرًا لإمتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31/7/2020 للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام وحتى يتم اعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.

يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرًا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد إنعقاد الامتحانات ووفقًا للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا او بأية وسيلة الكترونية اخرى يتم من خلالها التاكد من شخصية مقدمه، على ان يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني ، اما بالنسبة للاعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها فى اى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.

نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين فى الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانهم فى أول إنعقاد يلى حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوى.

تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقًا للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجرى وفقًا لظروف كل جامعة ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس .

وفى إطار حرص المجلس على مصلحة أبنائه الطلاب من حملة الدبلومة الأمريكية فسوف يتم مد أعمال مكتب التنسيق لهذا العام لما بعد اختبارى SAT2 المقرر عقدهما خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2020 وبناء على ما اوضحه السيد الدكتور وزير التربية والتعليم من ان شهادة AST تعادل شهادة  SAT  وافق المجلس على الاعتداد بهذه الشهادة وفقا للشروط والضوابط التى قررتها وزارة التربية والتعليم.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية يتم الأخذ بتقدير دور يونيو 2020 المعتمد من هيئات الاعتماد الدولية (Cambridge – Pearson – Oxford) بعد إقراره من المجلس الثقافي البريطاني.

- اما بالنسبة لغيرهم من الطلاب الراغبين في أداء الامتحانات دور أكتوبر/ نوفمبر (والتي تعلن نتائجها في شهر يناير) فيتم قبولهم بالجامعات الحكومية المصرية بالبرامج المميزة في الفصل الدراسى الثاني (بالنسبة للكليات التى تسمح لوائحها بذلك) على أن يكون ذلك في ضوء الحد الادنى للقطاع للعام الجامعي 2020/2021 او قبولهم في العام الجامعي التالي 2021/2022 على أن يعتد فى هذه الحالة فقط بنتائج خمسة امتحانات على الأكثر من بين الامتحانات التي أداها في مدة السنوات الأربعة الدراسية الأخيرة السابقة على التقدم لمكتب التنسيق، وذلك استثناءًا لهذا العام فقط بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم.

- نظرا لتأخر مواعيد  الامتحانات فى بعض الدول يستمر مكتب التنسيق لهذا العام فى تلقى طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة من تلك الدول لحين ظهور نتائج الامتحانات بالنسبة لهم فى موعد اقصاه 30/11/2020 وحال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد فلا يتم قبولهم بالجامعات الحكومية الا بالبرامج المميزة بالكليات التى تسمح لوائحها الداخلية بالقبول فى الفصل الدراسى الثانى على ان يكون ذلك فى ضوء الحد الادنى للقبول بالقطاع او قبولهم فى العام الجامعى 2021/2022.

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