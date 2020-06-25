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فن

كل جسمي منفخ.. إعلامية سعودية تكشف معاناتها مع المرض

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:50 ص
ريم النجم اعلامية
ريم النجم اعلامية سعودية
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أحمد إبراهيم
كشفت الإعلامية السعودية ريم النجم فى مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، عبر تطبيق سناب شات، تعلن معاناتها مع المرض لأكثر من عام. 

وقالت ريم النجم "خضعت لعملية جراحية منذ فترة ولكن الجرح لم يلتئم فضلا عن أن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة السبب، إلى أن اضطرت لإجراء عملية جراحية أخرى منذ يومين.

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وأضافت ريم النجم "كنت مسوية عملية جراحية من سنة وصارلي أعاني من هذا الوقت.. بس أنا ما كنت حابة أتكلم.. لأني بحب أكون ايجابية واطلع أتكلم معاكم وأنا قاعدة بتألم لأن الجرح قاعد يلتهب وما راضي يلتئم". 

وأوضحت ريم النجم "لما رحت للطبيب قالي الحين تدخلين عملية شيء مفاجئ.. وحاليا كل جسمي منفخ من العملية وأمس بكيت بكى من الألم". 

وأشارت ريم النجم "أنا من النوع اللي يكابر لكن هالمرة قررت أني أقول لأني في بعض العقول تفهم شيء غلط.. قبل كام شهر لما طلعوا علي إشاعة أني ميتة كنت أعاني من نفس الموضوع وعملت عملية وأنا ساكتة ما تكلمت لأني كنت عايزة أطلع لما أكون زينة". 

واختتمت ريم النجم "لكن هذه المرة قلت ليه أكابر هطلع وأقولكم إني تعبانة.. والله صدق هذا الموضوع صارلي سنة أعاني منه".
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