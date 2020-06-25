كده يعملوا عليا انقلاب.. فيديو نادر لـ أحمد زكي يكشف عن رأيه في لقب رئيس جمهورية التمثيل

علق الفنان احمد زكى فى فيديو نادر له على لقب رئيس جمهورية التمثيل، وذلك فى حوار له مع الصحفى يوسف خليفة بمجلة الموعد.





وقال أحمد زكى، مازحا "هذا اللقب كتير اوى كده يعملوا عليا انقلاب"، وأكمل حديثه قائلا "جمهورية الفن دى جمهورية غريبة".





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وأضاف أحمد زكى "انا مع كل تجسيد شخصية جديدة يزداد القلق ودى مصيبة سودا".





يذكر أن الفنان محمد رمضان يقوم حاليا بالتحضير لمسلسل أحمد زكى والذى يجسد فيه شخصية الامبراطور ويقوم بكتابة المسلسل المؤلف بشير الديك.





وأثار خبر تقديم عمل تليفزيونى عن الفنان الراحل احمد زكى حالة من الجدل الواسع فى الفترة الأخيرة حيث خلق حالة بين مؤيد ومعارض.