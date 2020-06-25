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تعليم

جامعة العريش تستعد لامتحانات الفرق النهائية بالكليات

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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احمد صالح
استعدت جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والمقرر لها أول يوليو القادم، وفقًا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وأكد حبش النادي، رئيس جامعة العريش، خلال اجتماع عقد بمكتبه، حرص إدارة الجامعة على انعقاد الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة التعليم العالي في اجتماعها الأخير.


وقال إن الإجراءات الوقائية تشمل توزيع الكمامات ووالجوانتيات على الطلاب قبل بدء كل امتحان، وتقليل عدد الطلاب داخل اللجان، وتركيب بوابات تعقيم بالكليات.


وأضاف النادي أنه سيتم تنظيم مواعيد الامتحانات بالنسبة للكليات بهدف تقليل عدد الطلاب داخل الحرم الجامعي خلال الامتحانات، وأشار إلى بدء انعقاد امتحانات طلاب الدراسات العليا عقب الانتهاء من امتحانات طلاب سنوات التخرج.


وأوضح رئيس الجامعة أن جداول الامتحانات وتحديد أيام استقبال نزلاء المدينة الجامعية سيتم الإعلان عنهما عقب اجتماع مجلس الجامعة المقرر انعقاده الأسبوع المُقبل.


وتقرر تخصيص غرفة لكل طالب وقياس درجات الحرارة بشكل دوري للطلاب بواسطة أجهزة الكشف الحراري الفوري، بالإضافة إلى تنظيف وتطهير غرف الطلاب وملحقاتها بشكل يومي.


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