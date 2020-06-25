AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وفاة طبيب باطنة بعد صراع مع كورونا في قنا

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:43 ص
الطبيب
الطبيب
Advertisements
يوسف رجب

انتصر فيروس كورونا مجددا على أبطال الجيش الأبيض بقنا، حيث توفى الدكتور إسحاق إبراهيم جورجيوس أخصائي الباطنة بمستشفي قنا العام، بعد معاناة مع فيروس كورونا.

وتوفى الطبيب الراحل فى مستشفى العزل باسنا، وجارى إنهاء الإجراءات لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه في قنا.

من جانبها نعت مديريه الصحة بقنا والعاملين بها، الطبيب الراحل إسحاق إبراهيم جورجيوس أخصائي الباطنة ٤٩ عام.

وقال الدكتور راجى  تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل ولجميع أبطال الجيش الأبيض الواقفين بصمود فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظة قنا، فقدت من قبل الدكتور أشرف عدلى رئيس قسم العناية القلبية بمستشفى قنا العام، بعد صراع مع فيروس كورونا بمستشفى الصداقة فى أسوان.

اقرأ أيضًا :






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرته في عزل ذاتي.. تشييع جثمان الطبيب ضحية كورونا بقنا

شهيد جديد بجيش مصر الابيض .. الأطباء تنعى الدكتور اسحاق عوض

سقوط الشهيدة الرابعة من جيش مصر الأبيض بالمحلة.. اليوم

شهيدان جديدان اليوم.. ارتفاع ضحايا الجيش الأبيض فى مواجهة كورونا لـ 74 طبيبا

بسبب فيروس كورونا.. 79 شهيدا من أطباء الجيش الأبيض في مصر

7 شهداء اليوم.. الأطباء: الجيش الأبيض البطل الحقيقي في معركة كورونا

ترشيحاتنا

كوكي وشوشو وسارة.. حكاية 3 فتيات على فيس بوك تخصصن في الدعارة مع الأثرياء العرب.. صور

انفراد.. مصادر: عبدالله بكرى يقترب من الزمالك فى صفقة تبادلية و10 ملايين للاعب

الكويت تعيد 1280 مصريا من العالقين عبر 8 رحلات جوية

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة

حدث ليلا.. اتفاقية مرتقبة بين مصر واليونان تصعق أردوغان.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج.. وعمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

تعرف علي سر وضع صورة أسامة بن لادن في مدرجات الدوري الانجليزي.. صور

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

بواقع 3 جنيهات.. رسوم جديدة على أسعار تبغ الشيشة والسجائر.. تفاصيل

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكاليف بسيطة.. وصفة طبيعية لتنظيف أحذية الرجال

تخطف الأنظار .. ديالا مكي تبهر متابعها بإطلالة جديدة

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020