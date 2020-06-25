وفاة طبيب باطنة بعد صراع مع كورونا في قنا

انتصر فيروس كورونا مجددا على أبطال الجيش الأبيض بقنا، حيث توفى الدكتور إسحاق إبراهيم جورجيوس أخصائي الباطنة بمستشفي قنا العام، بعد معاناة مع فيروس كورونا.

وتوفى الطبيب الراحل فى مستشفى العزل باسنا، وجارى إنهاء الإجراءات لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه في قنا.

من جانبها نعت مديريه الصحة بقنا والعاملين بها، الطبيب الراحل إسحاق إبراهيم جورجيوس أخصائي الباطنة ٤٩ عام.

وقال الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل ولجميع أبطال الجيش الأبيض الواقفين بصمود فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظة قنا، فقدت من قبل الدكتور أشرف عدلى رئيس قسم العناية القلبية بمستشفى قنا العام، بعد صراع مع فيروس كورونا بمستشفى الصداقة فى أسوان.

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