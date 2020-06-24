محافظ قنا يلتقي بممثلي الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق





جاء ذلك بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والمهندس صبحي ربيع رئيس الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات التابعة لوزارة النقل والمهندس أحمد عابد أبو الروس، رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري بقنا والمهندس حسام بدر، رئيس الإدارة المركزية للبحوث بوزارة النقل.





أوضح المهندس صبحي ربيع، أن الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات هي إحدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة فى أعمال الصيانة الذاتية لرفع مستوى كفاءة الطرق من خلال التطبيقات الحديثة الذكية مما لا يؤثر على المرور.





وأشار ربيع، إلى أن هذا الإجراء يحافظ على أمن مستخدمى الطرق ودون الحاجة إلى إغلاق الطريق أو غلق معظم حاراته، حيث يقتصر العمل على الجزء الذي يحتاج إلي صيانة فقط.





وأكد محافظ قنا ، أن التطبيقات الحديثة الذكية التي تستخدمها الشركة المصرية تساهم بشكل فعال في رفع مستوى كفاءة الطرق وخفض تكلفة الصيانة وذلك في إطار حرص المحافظة علي تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق و الكبارى.



