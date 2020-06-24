AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ قنا يلتقي بممثلي الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:08 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
يوسف رجب
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا بديوان عام المحافظة، لبحث استخدام تقنية الصيانة الذكية للطرق الداخلية لمحافظة قنا، بهدف الارتقاء بمنظومة الطرق بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والمهندس صبحي ربيع رئيس الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات التابعة لوزارة النقل والمهندس أحمد عابد أبو الروس، رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري بقنا والمهندس حسام بدر، رئيس الإدارة المركزية للبحوث بوزارة النقل.

أوضح المهندس صبحي ربيع، أن الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات هي إحدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة فى أعمال الصيانة الذاتية لرفع مستوى كفاءة الطرق من خلال التطبيقات الحديثة الذكية مما لا يؤثر على المرور.

وأشار ربيع، إلى أن هذا الإجراء يحافظ على أمن مستخدمى الطرق ودون الحاجة إلى إغلاق الطريق أو غلق معظم حاراته، حيث يقتصر العمل على الجزء الذي يحتاج إلي صيانة فقط.

وأكد محافظ قنا، أن التطبيقات الحديثة الذكية التي تستخدمها الشركة المصرية  تساهم بشكل فعال في رفع مستوى كفاءة الطرق وخفض تكلفة الصيانة وذلك في إطار حرص المحافظة علي تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق و الكبارى.

اقـرأ أيضا :
حرارتها 38.6 .. نقل طالبة ثانوي أزهري للمستشفى بنجع حمادي

بينهم طبيب حميات.. خروج وتعافي 7 حالات جديدة من مستشفى قنا العام للعزل



محافظ قنا يلتقي بممثلي الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق
محافظ قنا يلتقي بممثلي الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق
محافظ قنا يلتقي بممثلي الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق
محافظ قنا يلتقي بممثلي الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق
محافظ قنا يلتقي بممثلي الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على تخصيص مبلغ 339 مليون جنيه لوزارة النقل لشراء معدات تدوير طبقات الرصف

باعتمادات 236 مليون جنيه.. اجتماع في المنوفية لمناقشة رصف 15 طريقا محليا

محافظ الأقصر يبحث خطة صيانة طرق المحافظة .. صور

محافظ أسيوط يلتقى وفد وزارة النقل لبحث سبل التعاون فى مجال صيانة الطرق

ترشيحاتنا

تباعد وكمامات وحجز أونلاين..تعرف على قواعد عودة العمل بـ بالمقاهى والمطاعم

إعلان على فيسبوك.. الأمن يضبط 3 سيدات روجن للدعارة على الإنترنت

سجل أعلى مستوى له.. أسعار الذهب اليوم في مصر

واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه

التموين: شراء الكمامة القماش سيكون اختياريا على بطاقات التموين وبسعر التكلفة.. فيديو

نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

وزير المالية: لا ضرائب جديدة على المستهلكين فى السلع المباعة إلكترونيًا

نزيف في المخ.. مخاطر تناول الأسبرين بشكل عشوائي.. شاهد

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

تباعد وكمامات وحجز أونلاين..تعرف على قواعد عودة العمل بـ بالمقاهى والمطاعم

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

في اليوم الثاني للمسح الطبي.. اتحاد الكرة يعلن عن 6 حالات ايجابية بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. شاهد أحدث ظهور لابنة عمرو دياب

موديل 1962.. أربع معلومات عن السيارة «الكُهنة» معشوقة آسر ياسين

بسبب أزمة كورونا.. مسن خمسيني يطلق النار على زوجته ونجله.. تفاصيل