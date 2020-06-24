بينهم طبيب حميات.. خروج وتعافي 7 حالات جديدة من مستشفى قنا العام للعزل

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، عن خروج 7 حالات جديدة بينهم طبيب حميات، من العزل الصحى بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد.





ووزعت إدارة المستشفى ورود على المتعافين أثناء خروجهم، ابتهاجًا بتماثلهم للشفاء، وسط فرحة من المتعافين و أهاليهم بعودتهم مرة أخرى إلى حياتهم الطبيعية.





قدم المتعافون من فيروس كورونا، الشكر لإدارة المستشفى العام وأطقمها الطبية، على رعايتهم واهتمامهم بتلبية مطالب المرضى خلال فترة العزل حتى أتم الله عليهم نعمة الشفاء من فيروس كورونا





قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام ، استكملت الأطقم الطبية بالمستشفى، النتائج الطبية التى تحققها منذ تحويل المستشفى إلى حجر صحى، بتعافى حالات جديدة اليوم الأربعاء، حيث تم تعافى و خروج 7 حالات جديدة بينهم طبيب بمستشفى الحميات.





و أشار الديب، إلى أن عدد المتعافين بالمستشفى بلغ حتى الآن 58 حالة تم خروجها من المستشفى منذ بداية تحويلها إلى حجر صحى فى مطلع الشهر الحالى، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى بأطقهما الطبية و جميع العاملين بها، لديهم إصرار كبير على بذل المزيد من الجهد حتى يتماثل جميع المصابين للشفاء.





يذكر أن مستشفى قنا العام ، صدر قرار بتحويله إلى مستشفى للحجر الصحى يوم 4 يونيو الجارى، لاستقبال الحالات الايجابية من مصابى كورونا والتى يتم تحويلها من المستشفيات المحيطة، بغرض استيعاب العدد المتزايد للمصابين بفيروس كورونا.









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