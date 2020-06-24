AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بينهم طبيب حميات.. خروج وتعافي 7 حالات جديدة من مستشفى قنا العام للعزل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:42 ص
المتعافين من كورونا
المتعافين من كورونا
Advertisements
يوسف رجب
أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، عن خروج 7 حالات جديدة بينهم طبيب حميات، من العزل الصحى بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

ووزعت إدارة المستشفى ورود على المتعافين أثناء خروجهم، ابتهاجًا بتماثلهم للشفاء، وسط فرحة من المتعافين و أهاليهم بعودتهم مرة أخرى إلى حياتهم الطبيعية.

قدم المتعافون من فيروس كورونا، الشكر لإدارة المستشفى العام وأطقمها الطبية، على رعايتهم واهتمامهم بتلبية مطالب المرضى خلال فترة العزل حتى أتم الله عليهم نعمة الشفاء من فيروس كورونا.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، استكملت الأطقم الطبية بالمستشفى، النتائج الطبية التى تحققها منذ تحويل المستشفى إلى حجر صحى، بتعافى حالات جديدة اليوم الأربعاء، حيث تم تعافى و خروج 7 حالات جديدة بينهم طبيب بمستشفى الحميات.

و أشار الديب، إلى أن عدد المتعافين بالمستشفى بلغ حتى الآن 58 حالة تم خروجها من المستشفى منذ بداية تحويلها إلى حجر صحى فى مطلع الشهر الحالى، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى بأطقهما الطبية و جميع العاملين بها، لديهم إصرار كبير على بذل المزيد من الجهد حتى يتماثل جميع المصابين للشفاء.

يذكر أن مستشفى قنا العام، صدر قرار بتحويله إلى مستشفى للحجر الصحى يوم 4 يونيو الجارى، لاستقبال الحالات الايجابية من مصابى كورونا والتى يتم تحويلها من المستشفيات المحيطة، بغرض استيعاب العدد المتزايد للمصابين بفيروس كورونا.


اقرأ أيضا:
الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجنوب الوادى .. العام المقبل

محافظ قنا يناقش عددا من الملفات المهمة خلال اجتماعه بقيادات المحافظة على كورنيش النيل



بينهم طبيب حميات.. خروج وتعافي 7 حالات جديدة من مستشفى قنا العام للعزل
بينهم طبيب حميات.. خروج وتعافي 7 حالات جديدة من مستشفى قنا العام للعزل
بينهم طبيب حميات.. خروج وتعافي 7 حالات جديدة من مستشفى قنا العام للعزل
بينهم طبيب حميات.. خروج وتعافي 7 حالات جديدة من مستشفى قنا العام للعزل
بينهم طبيب حميات.. خروج وتعافي 7 حالات جديدة من مستشفى قنا العام للعزل
بينهم طبيب حميات.. خروج وتعافي 7 حالات جديدة من مستشفى قنا العام للعزل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفى قنا العام للحجر الصحى يحتفل بتعافي وخروج أول حالة كورونا.. شاهد

حالات تعافٍ مستمرة من فيروس كورونا.. خروج المصابين من مستشفيات العزل بالمحافظة بعد سلبية نتائجهم.. والأطقم الطبية تحتفل بالزغاريد والعصائر

بعد تعافيها من كورونا.. خروج ٩ حالات من مستشفى قنا العام.. شاهد

بعد تعافيها من كورونا.. مستشفى إسنا للحجر الصحي تعلن خروج 22 حالة

تعافى طبيبة تخدير بعد قضاء 11 يومًا فى مستشفى قنا العام للحجر الصحى

تعافى وخروج 3 حالات كورونا من مستشفى قنا العام للحجر الصحى

ترشيحاتنا

يخلص الجسم من السموم والفضلات ويعزز فقدان الوزن.. 11 فائدة لتناول الليمون

محافظ الغربية يضبط 47 مخالفة خلال زيارته للمحلة وسمنود

دراسة جديدة: شمس الصيف تقتل فيروس كورونا في 34 دقيقة.. وخليك في البيت أكثر ضررا

قبل امتحان الغد.. إجراءات مشددة لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة

أضاعت فرصة الوصول إلى العالمية.. هالة صدقى تكشف قصة تجسيدها شخصية انديرا غاندى

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه

قبل بدء تصوير Mission Impossible .. توم كروز يظهر بـ كمامة في شوارع لندن.. صور

قد لا تعرفها.. شاهد كيم كارداشيان بدون مكياج