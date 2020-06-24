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تعليم

حرارتها 38.6 .. نقل طالبة ثانوي أزهري للمستشفى بنجع حمادي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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يوسف رجب
أصيبت طالبة بالثانوية الأزهرية بلجنة المعهد النموذجي بنجع حمادى، بارتفاع في درجة الحرارة، أثناء أدائها الامتحان، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

وتلقت غرفة العمليات المركزية ، بلاغًا بإصابة طالبة بارتفاع في درجات الحرارة، داخل لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية، ومقرها المعهد النموذجي بنجع حمادي، فتم إخطار غرفة عمليات المحافظة.


وانتقل فريق طبي برئاسة الدكتور ماجد باقي عزمي، مدير التأمين الصحي بنجع حمادي، والدكتور أحمد عبدالصبور عبدالعال، للكشف على الطالبة، فتبين ارتفاع درجة حراراتها إلى 38.6 درجة.

وجرى نقل الطالبة إلى المستشفى العام بعد إعطائها خافض للحرارة، لتلقى العلاج اللازم وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وتشهد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بقنا، تشديدات أمنية حول مقرات اللجان، لإحداث حالة الهدوء حول اللجان.
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