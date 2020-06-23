إجراء التحاليل والأشعة المقطعية بالمجان بمستشفيات قنا ونجع حمادي العام

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مسئولي مديرية الصحة بإجراء التحاليل والأشعة المقطعية لحالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد المترددين على مستشفيات قنا ونجع حمادي العام بشكل مجاني ودون أي مقابل وذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





جاء ذلك خلال المرور المفاجئ مساء أمس لمحافظ قنا والسكرتير العام المساعد على مستشفيات قنا العام والصدر والحميات، للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمرضى.





وتابع محافظ قنا ، تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





جدير بالذكر، أن أجهزة الأشعة المقطعية توجد فى 3 مستشفيات فقط بمحافظة قنا" قنا العام، نجع حمادى العام، قنا الجامعى"، وعانى المرضى خلال الفترة الماضية من استغلال المركز الخاصة.



