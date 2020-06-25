إصابة مصحح بكنترول الثانوية العامة بقنا بحالة إغماء

أصيب مصحح بكنترول الثانوية العامة بقنا، اليوم الخميس بحالة إغماء، أثناء قيامه بأعمال تصحيح وتقدير درجات اللغة العربية بالكنترول.

تلقت غرفة العمليات المركزية، إخطارا بإصابة شعبان.م.ع ٤٠ عام، مقدر درجات، بحالة إغماء نتيجة إعياء خلال مباشرة أعمال تقدير درجات تصحيح مادة اللغة العربية.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف وتم نقل المدرس إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، أو خطرت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

.جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا لهذا العام يبلغ 17 ألفا و821 طالبا وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية، تضم 1273 لجنة فرعية، لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

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