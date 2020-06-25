الخارجية الروسية: موسكو تتابع عن كثب تطورات نشر قوات أمريكية في بولندا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جريشكو، اليوم /الخميس/، إن موسكو تتابع عن كثب ما يدور من حديث في الولايات المتحدة بشأن نشر قوات أمريكية في بولندا، وستتخذ جميع الإجراءات لضمان أمن روسيا وحلفائها.

وأضاف غريشكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - : "ننظر إلى الأمر ليس فقط من وجهة نظر العواقب العسكرية على الأمن الإقليمي، كذلك يهمنا مراعاة المصالح المشروعة لروسيا وحلفائنا، ويجب الالتزام بقانون روسيا والناتو، والذي يتضمن التزامات الحلف بمنع نشر إضافي لقوات قتالية مهمة".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "لذلك نراقب عن كثب تحركات الجيش الأمريكي في أوروبا، وإذا لزم الأمر سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان المصالح المشروعة للدفاع والأمن الروسيين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه يعول على "تحسين الوضع مع روسيا"، على الرغم من خطط نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا.