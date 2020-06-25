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فن

المطرب البريطانى ذو الأصول العربية مالك مالك يطرح كليب "جيل منحوس"

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:26 م
مالك مالك
مالك مالك
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آيه عاطف - شروق إبراهيم
طرح المطرب مالك مالك البريطانى ذو أصول عربية، أحدث فيديو كليب له وهو بعنوان "جيل منحوس" من كلمات نور محمد وألحان وتوزيع جلال فهمى والكليب إخراج محمود مهدى.

الكليب تم تصويره بإحدى الفيلات بالقاهرة، واستغرق تصويره يوما كاملا، وتم فيه عمل الإجراءات الاحترازية أثناء التصوير.. ويحكى الكليب عن تعرض هذا الجيل إلى صعوبات فى حياته منها زلازل وأعاصير وثورات وأخيرا وباء.

ودارت فكرة تصويره عن شاب يقضى وقته طوال اليوم فى منزله بسبب الخوف من فيروس كورونا، وهربا من هذه الأجواء يقوم مالك بممارسة العديد من الانشطة فى البيت مثل الطبخ والرسم وأيضا الرياضة.. وبطريقة كوميدية ارتدى مالك خرز أزرق كثير، وأمسك المبخرة وقام بالتبخير حتى ينصرف فيروس كورونا وتعود الحياة إلى طبيعتها.. الكليب حاليا يذاع على قناة "مزيكا".

وتقول كلمات "جيل منحوس": "أنا جيلي عدى عليه أحداث خطيرة .. زلزال إعصار و ثورة، وباء و عزل و حاجات خطيرة.. مش ناقص غير كائن فضائي و ديناصور".

أو نيزك ينزل على كوكب و نفضها سيرة .. كانت ناقصة كمان فيروس لأ وكمان قاعدين بالبيت .. جيلنا جيل ملبوس منحوس، فنبخر بعض ياريت".
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