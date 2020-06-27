تحتاج لتطوير.. برلمانى يعلق على أداء الصحة لمواجهة كورونا

علق النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية،. بمجلس النواب، على تصريحات الحكومة بشأن تسبب بعض عناصر الاطقم الطبية في وفيات فيروس كورونا، مؤكدا أن المنظومة الصحية في مصر تحتاج كلها إلى مراجعة بما فيها الأطقم الطبية.





وقال النائب حاتم عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه في حال ثبوت أي حاجة تقصير من جانب الأطقم الطبية فإنه لا تهاون في محاسبة أي منهم، لاسيما وأن هناك أزمة فيروس كورونا التي تمثل خطورة كبيرة للغاية على البلاد.





وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أنه يجب أيضا النظر في الأسباب التي تجعل هناك قصور من جانب الأطقم الطبية، سواء كان ذلك متعلقا بالمقابل المادي أو بتوفير الأجهزة الطبية.



