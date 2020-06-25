طالب حاول الهرب بورقة الإجابة واكتشاف ملاحظ مخالط لحالة كورونا .. حصيلة انجليزي الثانوية في الشرقية

ضبط طالب مزق ورقة الاجابة في احدي اللجان

إعياء طالبة ونقلها للمستشفى بالإسعاف

اكتشاف إصابة ملاحظ مخالط لزوجته المصابة بكورونا









شهد اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة عدة أحداث وفعاليات في محافظة الشرقية ما بين ضبط حالات غش وغيرها.









أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنتهاء أعمال إمتحانات شهادة الثانوية العامة" في يومها الثاني في مادة اللغة الإنجليزية ، حيث تقدم للإمتحانات 43986 طالبا وطالبة حضر منهم 43627 طالبا وطالبة ، بنسبة حضور 96.6 % تم توزيعهم على 162 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.









وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن اللجنه رقم 1805 بـ مدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية قد شهدت حالة إعياء شديد للطالبة ن و أ وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج كما شهدت اللجنه رقم 1899 بمدرسة الشهيد حسام خالد رستم التابعة لإدارة فاقوس التعليمية ضبط موبايل مع الطالبتين ( أ أ م والطالبة د س م ) تم إستدعاء الشئون القانونية للتحقيق في الواقعتين.









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وشهدت اللجنه رقم 1795 بمدرسة أبو مليحة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، حالة إعياء وترجيع للطالبة ح ع أ وتم نقلها للمستشفى بالإسعاف لتلقي العلاج اللازم وشهدت اللجنه رقم 1820 بمدرسة السيدة خديجة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية قيام الطالبة ر أ م بكتابة إقرار على نفسها بأنها مخالطة لحالة كورونا طبقًا للتقرير الوارد معها من المستشفى بإشتباه كورونا ، ولم تؤد الإمتحان.









وفي اللجنه رقم 1763 بمدرسة الحرية الثانوية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية تم إستدعاء الإسعاف لنقل الطالبة أ ع م للمستشفى حيث إنها شعرت بآلام نتيجة إجرائها عملية الزائدة الدودية يوم الأحد الماضي وفي اللجنه رقم 1820 بمدرسة السيدة خديجة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية تلقت خطابًا من المستشفي يفيد بغياب الطالبة ن س م عن الإمتحان لإصابتها بفيروس كورونا وشهدت اللجنه رقم 1832 بمدرسة بوبسطه ب 1 التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية قام الطالب ح س ح بتمزيق ورقة الإمتحان وتم استدعاء الشئون القانونية لإتخاذ اللازم وشهدت اللجنه رقم 1867 بمدرسة التحرير ب التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية قيام الطالب أ خ ب بالقفز من على سور المدرسة الساعة 12 أثناء الذهاب لدورة المياه وتم ضبطه بمعرفة أمن اللجنه وتحرر محضر بذلك.









وشهدت اللجنه رقم 1802 بمدرسة الثانوية العسكرية التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية تم ضبط الطالب خ م ع يغش باستخدام المحمول تم إجراء تحقيق معه بمعرفة محقق اللجنه وشهدت اللجنه رقم 1777 بمدرسة الوحدة ب فرعية 19 التابعة لإدارة القنايات التعليمية تم ضبط الطالب أ ع م أثناء تصويره لورقة الإمتحان بالمحمول ( منازل ) تم إجراء تحقيق معه بمعرفة محقق اللجنه.









وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم الي انه بالنسبة لحالات العاملين المصابة باللجان.









فقد شهدت اللجنه رقم 18550 بمدرسة اللغات التجريبية الرسمية التابعة لإدارة العاشر التعليمية إصابة ملاحظ لجنه ويدعي م ع ص مخالط كورونا تم عزله فورًا وإتخاذ الإجراء الإحترازي والوقائي حياله وشهدت اللجنه رقم 1761 بمدرسة أحمد محمد الشبراوي التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية تم إستبعاد الملاحظ





س ع س نتيجه إبلاغه بخطاب من مستشفى منيا القمح بمرض زوجته بكورونا.









وشهدت اللجنه رقم 1895 بمدرسة الإعدادية بنات الحديثة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية ضبط طالب بكلية التمريض ويدعى خ أ ر أثناء قفزه على سور المدرسة وتم تسليمه للأمن.