تعليم البحيرة يرصد غياب584 طالبا وطالبة و 9 حالات مرضية فى امتحان اللغة الإنجليزية





رصدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة خلال فترة امتحان اللغة الإنجليزية بلاغات بعدد 9 حالات مرضية منها حالة ( اشتباه بكرونا – مغص كلوى – إغماء – حاله عصبية ) وذلك بإدارت ايتاى البارود – حوش عيسي – النوبارية – التحرير – بندر كفر الدوار - الدلنجات – إدكو.

أكد الدكتور محمد سعد محمدوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى اليوم الثانى بمادة اللغة الأجنبية 29152 طالب مشيرا إلى تغيب 584 بنسبة حضور بلغت 98 ٪، قاموا باداء الإمتحانات فى 119 لجنة .

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اكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على إرتداء الكمامات والتأكد من إستلام الطلاب لأدوات التعقيم .

وأشار إلى متابعة الإمتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات في الإدارات المختلفة بالغرفة الرئيسية بديوان المديرية من خلال شبكة فيديو كونفرنس داخلية بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية والوزارة للٱطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الإمتحانات .

واضاف بأنه تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وٱنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقًا للجداول المعلنة، وجاري إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة