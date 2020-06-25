الاتحاد الأوروبي يقدم دعما للسودان بقيمة 312 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عن تقديمه 312 مليون يورو كمساعدات للسودان. جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين وشركاء السودان المنعقد اليوم في برلين.













ولفت الاتحاد إلى أن حجم المساعدات التي قدمها للخرطوم في عام 2020 بلغت 60 مليون يورو.









فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تقديم 365 مليون دولار دعما للسودان بزيادة 10 أضعاف عن 2019.









بينما قالت ألمانيا إنها ستمنح السودان دعما قدره 150 مليون يورو خلال 2020.·







