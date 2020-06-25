محافظة الغربية تعلن ضوابط فتح المساجد السبت المقبل

ا علنت محافظة الغربية ، اليوم الخميس، الضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا بنطاق مدن ومراكز المحافظة، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر بناء علي تعليمات وزارة الأوقاف.





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تضمنت الضوابط فتح المساجد دون الزوايا أو المصليات، ارتداء المصلين الكمامات داخل المسجد، اصطحاب المصلين المصليات معهم ، اهتمام المصلين بالتعقيم والتطهير المستمر ، وضع علامات للتباعد بين المصليين والالتزام بها ، عدم فتح دورات المياة او الحمامات او الاضرحة، وعدم تشغيل أى كولديرات أو ترك مبردات مياه داخل المسجد .





كما تضمنت الضوابط عدم دخول الجنائز وعقد القران ودور المناسبات ، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أي دروس أو ندوات ، استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الآذان فقط ، اقامة الصلاة بعد الآذان مباشرة، وغلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.





يذكر ، أن وزارة الأوقاف قد أعلنت منذ أيام قليلة عن فتح المساجد تدريجيًا ابتداءً من يوم السبت المقبل 27/ 6/ 2020م وفق انتهاء كل مديرية أوقاف من الاستعدادات اللازمة للفتح.



