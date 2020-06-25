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محافظات

محافظة الغربية تعلن ضوابط فتح المساجد السبت المقبل

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:57 م
محافظة الغربية تعلن
محافظة الغربية تعلن ضوابط فتح المساجد السبت القادم
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احمد علي
 اعلنت محافظة الغربية، اليوم الخميس، الضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا بنطاق مدن ومراكز المحافظة، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر بناء علي تعليمات وزارة الأوقاف.


تضمنت الضوابط فتح المساجد دون الزوايا أو المصليات، ارتداء المصلين الكمامات داخل المسجد، اصطحاب المصلين المصليات معهم ، اهتمام المصلين بالتعقيم والتطهير المستمر ، وضع علامات للتباعد بين المصليين والالتزام بها ، عدم فتح دورات المياة او الحمامات او الاضرحة، وعدم تشغيل أى كولديرات أو ترك مبردات مياه داخل المسجد .

كما تضمنت الضوابط عدم دخول الجنائز وعقد القران ودور المناسبات ، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أي دروس أو ندوات ، استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الآذان فقط ، اقامة الصلاة بعد الآذان مباشرة، وغلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

يذكر ، أن وزارة الأوقاف قد أعلنت منذ أيام قليلة عن فتح المساجد تدريجيًا ابتداءً من يوم السبت المقبل 27/ 6/ 2020م وفق انتهاء كل مديرية أوقاف من الاستعدادات اللازمة للفتح.

وأكدت وزارة الأوقاف ، أنه فى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يقوم بفتح أى مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشراف مديريات الأوقاف.
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