الوفاق ترفض تفكيك المليشيات ..والجيش الليبي: لن ننسحب من سرت والجفرة

قالت مصادر لقناة العربية، اليوم الخميس، إن حكومة الوفاق نقلت أموالا لداخل تركيا، وأشارت المصادر إلى أن حكومة الوفاق رفضت تفكيك جميع الميليشيات المسلحة.





وأوضحت المصادر أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، رفض أي مبادرة تتضمن انسحابه من سرت والجفرة.





وكانت العربية قد نقلت عن مصادر أن واشنطن طلبت من الوفاق الليبية تفكيك الميليشيات المسلحة.





وأضافت المصادر أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت للوفاق قائمة بالميليشيات التي يجب حلها.





وتقاتل العديد من الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا إلى جانب الوفاق التي يترأسها فايز السراج.





وكانت العديد من الدول قد أعلنت دعمها للمبادرة المصرية لحل النزاع في ليبيا.





وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، إن المخاوف المصرية من الوضع في ليبيا مشروعة.