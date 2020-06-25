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رياضة

عمرو حسن ينضم للجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
انضم عمرو حسن قائد فريق بتروجيت السابق إلى الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا في منصب المدرب والقائم بأعمال مدير شئون اللاعبين بالفريق. 

جاء ذلك خلال الجلسة التى حضرها معتز البطاوى المشرف العام علي الفريق الأول لكرة القدم وهيثم شعبان المدير الفني للفريق مع عمرو حسن منذ قليل.

وأوضح معتز البطاوى أن عمرو حسن من العناصر التى تمتلك خبرات كبيرة في الملاعب والتى كسبها بعد مشوار طويل وعريق داخل بتروجيت على مدار سنوات الماضية.

وأكمل البطاوي تصريحاته قائلا: تدعيم الفريق مستمر للوصول لهدفنا بالصعود الى الدورى الممتاز وسط الأندية الكبيرة وهو المكان الطبيعي الذي يليق بمكانة سيراميكا كليوباترا. 

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 32 نقطة.
عمرو حسن ينضم للجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا
عمرو حسن ينضم للجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا
عمرو حسن ينضم للجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا
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