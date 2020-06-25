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أخبار العالم

ترامب يتجاوز قيود الحجر الصحي في نيوجيرسي.. والسبب: ليس مدنيا

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:04 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتجعه في نيوجيرسي نهاية هذا الأسبوع بعد عودته من أريزونا، متجاهلًا قيود الحجر الصحي الذي تشترطه الولاية على أولئك الذين يأتون من ولايات موبوءة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، قال البيت الأبيض، إن ترامب معفو من الخضوع للحجر الصحي والإجراءات التي أعلنها حكام نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت.

وذكر الناطق باسم البيت الأبيض، جود دير، أن رئيس الولايات المتحدة ليس مدنيا، مؤكدا أن قرار إخضاع زوار الولاية لحجر صحي مدته 14 يوما لا ينطبق على الرئيس.

وأضاف: "جميع من هم في محيط الرئيس، بمن فيهم فرق العمل والضيوف والصحفيين يجرون فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وكانت نتائج تحاليلهم سلبية".

وكان ترامب سافر الثلاثاء الماضي، إلى مقاطعة يوما في ولاية أريزونا لزيارة جزء من الجدار الحدودي الجنوبي مع المكسيك، وللقاء عدد من مؤيديه.
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