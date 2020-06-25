AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سقوط ضحايا بينهم أطفال..الطيران التركي يقصف مدينة السليمانية العراقية.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:10 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
قصفت القوات الجوية التركية، اليوم الخميس، محافظة السليمانية العراقية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، من بينهم أطفال. 

ويظهر في شريط الفيديو سقوط ضحايا عقب القصف التركي أثناء لهو عائلي، بين الأطفال وأفراد العائلة الواحدة. 

ومن ناحية أخرى، كشفت فضائية الحدث السعودية، اليوم الخميس، عن مصادر قولها إن تركيا تهدد بعملية عسكرية كبرى في اتجاه مدينة سرت الليبية. 

ونقلت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، عن حكومة الوفاق مطالبها إلى الجيش الليبي بالإنسحاب من مدينة سرت والجفرة، لوقف إطلاق النار. 

وأكدت الرئاسة التركية أن الولايات المتحدة يمكنها لعب دور حاسم في الأزمة الليبية الحالية. 

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، دي مايو لويدجي، أن وقف الحرب في ليبيا مهم لاستقرار المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميليشيات تركية تقصف مدينة سرت الليبية.. وأنباء عن سقوط ضحايا مدنيين

عاجل.. مرتزقة تركيا يطلقون صواريخ تجاه سرت.. والجيش الليبي يرد بقصف بالمدفعية والطيران

إيطاليا: انتهاء الصراع في ليبيا يعني تأمين بلادنا وسواحلنا

تركيا: انسحاب الجيش الليبي من سرت والجفرة شرط وقف إطلاق النار

الجيش الليبي: نستهدف كل الأرتال العسكرية المتجهة لـ سرت

الحدث: تركيا تمهد لعملية عسكرية كبرى في اتجاه سرت الليبية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة | بعد فتح المقاهي والمطاعم.. طرق لحماية نفسك من كورونا.. بـ كاش مايوه .. رانيا يوسف تتألق على البحر

الزوجة المخططة لقتل زوجها في الوراق: كنت بدعي ربنا ياخده واحلى فترة قضيتها في عمري لما اتسجن

بملابس البحر.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام

إسكان النواب: على المواطنين التقدم للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل

بعد عطل فني .. التضامن : عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

AdvertisementS

الموت يفجع المخرج خالد يوسف .. تفاصيل

النادى يجرى تغييرات كبيرة.. الزمالك يوجه الشكر لمديرالتعاقدات

بعد عطل فني .. التضامن : عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

مصرع 3 مدرسين وإصابة آخر في حادث أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة بالوادي الجديد

إصابة والدة أمين صندوق الأهلي بفيروس كورونا

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

على البحر.. غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة برفقة زوجها

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

الحمد لله..ابنة رجاء الجداوي: والدتى حالتها حرجة لكن فى وعيها

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل

الأمم المتحدة: التفاوض السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير هاري وميجان ماركل يواجهان انتقادات بسبب رسالة شكر

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تستفز الجمهور بهذه الاطلالة

بفستان بسيط.. منى فاروق تخطف الأنظار في أول ظهور بعد العودة لـ مصر