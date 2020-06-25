سقوط ضحايا بينهم أطفال..الطيران التركي يقصف مدينة السليمانية العراقية.. فيديو

قصفت القوات الجوية التركية، اليوم الخميس، محافظة السليمانية العراقية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، من بينهم أطفال.





ويظهر في شريط الفيديو سقوط ضحايا عقب القصف التركي أثناء لهو عائلي، بين الأطفال وأفراد العائلة الواحدة.





ومن ناحية أخرى، كشفت فضائية الحدث السعودية، اليوم الخميس، عن مصادر قولها إن تركيا تهدد بعملية عسكرية كبرى في اتجاه مدينة سرت الليبية.





ونقلت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، عن حكومة الوفاق مطالبها إلى الجيش الليبي بالإنسحاب من مدينة سرت والجفرة، لوقف إطلاق النار.





وأكدت الرئاسة التركية أن الولايات المتحدة يمكنها لعب دور حاسم في الأزمة الليبية الحالية.





وأكد وزير الخارجية الإيطالي، دي مايو لويدجي، أن وقف الحرب في ليبيا مهم لاستقرار المنطقة.