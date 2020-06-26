AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة - نبيل العدوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


الحمد لله..ابنة رجاء الجداوي: والدتى حالتها حرجة لكن فى وعيها

كذبت أميرة مختار الأنباء المتداولة عن حالة والدتها الفنانة الكبيرة  رجاء الجداوي، والتي تشير إلى فقدانها الوعي.


الموت يفجع المخرج خالد
يوسف .. تفاصيل

حرص المخرج خالد يوسف على نعي زوج شقيقته الذي توفى صباح اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ووجه طلبا لمتابعيه بالدعاء لأسرته من النجاة من الوباء


لم يصب بكورونا.. إيهاب فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

كشف الفنان إيهاب فهمي  تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف.


بصورة أمام النيل.. منى فاروق تعود إلى مصر وتعلق: أحلى حاجة حصلتلي

أعلنت الفنانة منى فاروق، عن عودتها لمصر، بعد فترة غياب قضتها في مدينة دبي، ونشرت صورة لها من أمام النيل عبر حسابها على انستجرام.


ظهور نادر لـ رياض الخولي مع زوجته بطلة مسرحية المتزوجون.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان رياض الخولي بصحبة زوجته الفنانة راوية سعيد التي شاركت في مسرحية المتزوجون، فقد ظهرت في مشهد شهير بالعمل حيث كانت تقوم بإطعام الفنان جورج سيدهم البيض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ادعوا لها بالشفاء.. ابنة رجاء الجداوي تنفي فقدان والدتها الوعي بسبب كورونا.. شاهد

موجز السوشيال ميديا| إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بكورونا.. ابنة رجاء الجداوي تنفي فقدان والدتها الوعي بالعناية المركزة

ابنة رجاء الجداوى: حالتها حرجة ومازالت تتلقى العلاج..فيديو

أصالة تتوجه بالدعاء لـ رجاء الجداوي

بسبب كورونا.. تحول جذري في حياة ابنة رجاء الجداوي

حالتها حرجة بسبب كورونا.. منشور مؤثر من ابنة رجاء الجداوي

ترشيحاتنا

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

إصابة مسؤول سعودي و4 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

فوائد لا تتوقعها لتناول البيض

جريمة بشعة وخطة شيطانية.. بسمة وهبة تعلق على واقعة فتاة الدقهلية

الزوجة المخططة لقتل زوجها في الوراق: كنت بدعي ربنا ياخده واحلى فترة قضيتها في عمري لما اتسجن

اخبار الحوادث.. ننشر أمر إحالة سما المصري للمحاكمة.. حريق هائل بشارع 77 برأس البر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيلانديا غرقت.. تفاصيل جديدة عن القارة الثامنة المفقودة

من الأجرأ .. رانيا يوسف وغادة عبد الرازق تتنافسان بالمايوهات على البحر

الأمير هاري وميجان ماركل يواجهان انتقادات بسبب رسالة شكر