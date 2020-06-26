أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





الحمد لله..ابنة رجاء الجداوي: والدتى حالتها حرجة لكن فى وعيها

كذبت أميرة مختار الأنباء المتداولة عن حالة والدتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي تشير إلى فقدانها الوعي.







الموت يفجع المخرج خالد

يوسف .. تفاصيل

حرص المخرج خالد يوسف على نعي زوج شقيقته الذي توفى صباح اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ووجه طلبا لمتابعيه بالدعاء لأسرته من النجاة من الوباء



لم يصب بكورونا.. إيهاب فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

كشف الفنان إيهاب فهمي تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف.



بصورة أمام النيل.. منى فاروق تعود إلى مصر وتعلق: أحلى حاجة حصلتلي



أعلنت الفنانة منى فاروق، عن عودتها لمصر، بعد فترة غياب قضتها في مدينة دبي، ونشرت صورة لها من أمام النيل عبر حسابها على انستجرام.



ظهور نادر لـ رياض الخولي مع زوجته بطلة مسرحية المتزوجون.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان رياض الخولي بصحبة زوجته الفنانة راوية سعيد التي شاركت في مسرحية المتزوجون، فقد ظهرت في مشهد شهير بالعمل حيث كانت تقوم بإطعام الفنان جورج سيدهم البيض.

