التضامن: بدء وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

قال الدكتور محمد العقبي المتحدث بإسم وزارة التضامن الاجتماعي إنهم اعتذروا لأصحاب المعاشات عن تعطل الموقع الإلكتروني للإستعلام عن العلاوات.





وأضاف العقبي في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء "دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الموقع الخاص بالاستعلام عن زيادات العلاوات بدأ العمل ويتم العمل على زيادة سرعته.





وأوضح أن اجمالي المستفيدين من العلاوات الخمس حوالى 2 مليون و400 ألف مواطن، لافتا إلى أن تكلفة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه، لافتا إلى أن 60 مليار جنيه اجمالى ما تتحمله هيئة التأمينات هذا العام لأصحاب المعاشات.





وتابع المتحدث باسم وزارة التضامن: "بدأنا في وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية"، لافتا إلى أنهم أجروا استطلاعا حول فتح الحضانات ووجدنا أن 79% من المشاركين رفضوا عودة الحضانات .



