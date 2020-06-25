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توك شو

التضامن: بدء وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:27 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد العقبي المتحدث بإسم وزارة التضامن الاجتماعي إنهم اعتذروا لأصحاب المعاشات عن تعطل الموقع الإلكتروني للإستعلام عن العلاوات.

وأضاف العقبي في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء "دي ام سي " الذي  يقدمه  الإعلامي رامي رضوان، أن  الموقع الخاص بالاستعلام عن زيادات العلاوات بدأ العمل ويتم العمل على زيادة سرعته.

وأوضح أن اجمالي المستفيدين من العلاوات الخمس حوالى 2 مليون و400 ألف مواطن، لافتا إلى أن تكلفة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه، لافتا إلى أن 60 مليار جنيه اجمالى ما تتحمله هيئة التأمينات هذا العام لأصحاب المعاشات.

وتابع المتحدث باسم وزارة التضامن: "بدأنا في وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية"، لافتا إلى أنهم أجروا استطلاعا حول فتح الحضانات ووجدنا أن 79% من المشاركين رفضوا عودة الحضانات . 

وأكد أنه يتم العمل على توفير جميع إجراءات الوقاية قبل فتح الحضانات، مشيرا إلى أن كل شخص تقدم لموسم الحج هذا العام له الحق في دخول قرعة العام القادم.
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