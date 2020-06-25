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فن

شوكولاتة سايحة لـ حسن شاكوش وعمر كمال تحقق 13.2 مليون مشاهدة

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:38 م
شوكولاتة سايحة جوه
شوكولاتة سايحة جوه كيك
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سعيد فراج
تخطت اغنية «شوكولاته سايحة جوه كيك»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال حاجز الـ 13 مليونا، محققة 13 مليون و215 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد طرحها في 4 يونيو الجاري. 

واحتفل عمر كمال بتصدر المهرجان التريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلق عمر كمال، على الصورة : "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية". 

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة. 

يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهما، كلًا من أغاني “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة”. 
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