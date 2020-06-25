استراتيجية اللؤلؤ الكولونالية التركية في البحر الأحمر

فى رد فعل اسرائيلى استراتيجى مشهور تم تشبيه القواعد التركية بسلسلة من اللؤلؤ فى المحيط الهندى وهذا خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعى والاخلاق والمجتمع الدولى لعام 2019. نبع هذا المنطق الاستراتيجى العام: ان الكولونوليه التركيه

ضد الدول العربية بقيادة السعودية ومصر والامارات تفتح البحر الأحمر وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى التقلبات وتضخم من فرص النزاعات المحلية وتؤشر الى صدام إقليمي أوسع. ووعت تركيا الى اهمية قطر في هذه الاستراتيجية .













سارعت تركيا الى انشاء القاعدة العسكرية فى قطر والبالغ قوامها 3000 جندي في عام 2016 لتكون نموذجًا للقوة العاملة التركية المدعومة بالثروة القطرية التي تم استخدامها في التوسع اللاحق . بعد ذلك جاءت قاعدة تركيه اخرى بقيمة 50 مليون دولار بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو ، والتي تدرب حوالي 10000 جندي صومالي بالإضافة إلى استيعاب الأصول التركيه لقواتها البحرية والجوية والبرية. والقاعدة ليست سوى خطوة صغيره في شراكة مع الصومال استمرت ما يقرب من عقد من الزمان ، وتشمل حزم مساعدات بقيمة مئات الملايين من الدولارات. القاعدة تمنح تركيا موطئ قدم على القرن الأفريقي في متناول خليج عدن ، وهي نقطة حاسمة تؤدي إلى البحر الأحمر ، وتضع التحالف القطري التركي في مواجهة اكثر حدة مع السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة على شكل جديد . وبعدها اتخذ أردوغان خطوات للحصول على موطئ قدم على البحر الأحمر من خلال اتفاق مع السودان ، الذي وقع مع رئيسه السابق عمر البشير في صفقة تسمح لتركيا بإعادة بناء جزيرة ميناء مهجورة في المدينة سواكن .













هذا فى الوقت الى تحتفظ فيه تركيا بوجود 30 ألف جندي في الدولة القبرصية التركية الانفصالية في شمال الجزيرة ، هي أهم لؤلؤة في سلسلة أنقرة . علما بأن أي رد بحري من قبل عضو في الناتو تركيا سيوفر لأنقرة ذريعة لبناء قاعدة بحرية في شمال قبرص. هذا فى الوقت الى تعمل تركيا على استكمال حاملة الطائرات الخفيفة الجديدة التركية TGC Anadolu في عام 2021 مما سيزيد من تضخم قوتها . الكولوناليه التركيه الاسرائيليه تخلق توازنا قويا جديدا فى مربع شرق المتوسط والبحر الاحمر بتوافق استراتيجى دولى واضح حيث تمتلك إسرائيل قاعدة بحرية في الطرف الشمالي للبحر الأحمر في إيلات وتعمل الكولوناليه التركيه الى شراء قاعده فى دولة جبوتى او تنسيق استراتيجى رئيسى وليس مجرد لوجيستى معتاد.



