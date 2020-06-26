أهم الأخبار .. الصحة تسجل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و ليفربول يتوج بـ البريميرليج بعد انتظار 30 عاما

نشر موقع صدى البلد الإخباري عدد من الموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها كالتالي :

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. 3 أرقام قياسية تنتظر ليفربول لتكسيرها

توج فريق ليفربول بشكل رسمي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي في المباراة ...للمزيد اضغط هنا

قطر وتركيا تتملصان من دعم السودان في مؤتمر برلين.. والسعودية على رأس قائمة المانحين

رفضت كل من تركيا وقطر بما أطلق عليه سياسيون سودانيون “معسكر الإخوان”، تقديم أي نوع من أنواع الدعم...للمزيد اضغط هنا

الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.. للمزيد اضغط هنا

رجاء الجداوي في حالة خطرة ورحمة "إيجابية" للمرة الثانية وتعافي هؤلاء .. اِعرف مستجدات الحالة الصحية للنجوم المصابين بكورونا

أعلن عدد من النجوم عن إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد، بعضهم من تعافي وعاد لحياته الطبيعية وآخرون.. للمزيد اضغط هنا

الهجرة تطلق فيديو بـ 7 لغات للدفاع عن حق مصر في المياه

أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عددا من مقاطع الفيديو على يوتيوب للتأكيد عن حق مصر في مياه النيل ...للمزيد اضغط هنا

التموين في عهد السيسي.. زيادة الدعم لـ 90 مليار جنيه.. القضاء على طوابير الخبز ومنع السوق السوداء

يستعرض صدى البلد جهود وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدى 6 سنوات ماضية، خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ...للمزيد اضغط هنا