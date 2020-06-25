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أخبار البلد

الهجرة تطلق فيديو بـ 7 لغات للدفاع عن حق مصر في المياه

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:56 م
سد النهضة
سد النهضة
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سعيد العربي
أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عددا من مقاطع الفيديو على يوتيوب للتأكيد عن حق مصر في مياه النيل.

رجاء الفيديو الذي أطلقته وزارة الحمرة بسبع لغات مختلفة وهي المصرية والإنجليزية والصينية والإيطالية والألمانية والروسية والفرنسية لإيصال رسالة مصر إلى العالم.

وكان قد كشف سامح شكري وزير الخارجية، عن آخر تطورات الأوضاع بالنسبة لحدود مصر الغربية وأزمة سد النهضة.

وقال "شكري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" إن ملفات سد النهضة والحدود الغربية على قمة أولويات الرئيس لارتباطهما الوثيق بأمن مصر.


وأوضح وزير الخارجية، أن إجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المسئولين يأتي في إطار حرصه على متابعة التفاصيل الدقيقة للأحداث وطرق معالجتها.

وأشار إلى أن الرئيس حريص على تناول كافة القضايا الداخلية والخارجية ووضع الأسس والتصور الخاصة لمعالجتها، منها القضية الليبية وسد النهضة.

وأكد أن رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة حريصة على الحفاظ على الأمن القومي المصري سواء حماية الحدود أو تحقيق الاستقرار للدولة الشقيقة الليبية وحماية حقوق ومصالح مصر المائية ومصالح  السودان وإثيوبيا.

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