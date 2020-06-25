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رياضة

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. 3 أرقام قياسية تنتظر ليفربول لتكسيرها

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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أحمد هاني
توج فريق ليفربول بشكل رسمي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح فى إضافة 3 ألقاب من قبل، وهي لقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية، وكل هذا جاء العام الماضي، قبل أن يحقق اليوم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول اللقب بعد موسم مثالي لم يتعرض فيه الليفر للخسارة إلا في مباراة فقط أمام واتفورد.

وفيما يلي نعرض 3 أرقام قياسية على أبواب ليفربول لتحطيمها مع تبقي 7 مباريات.

تحقيق أكبر عدد نقاط: يريد فريق ليفربول تحطيم رقم مانشيستر سيتي لموسم 2017/18 الذي توج باللقب برصيد 100 حيث يتبقي 7 مباريات بـ 21 نقطة لتحطيم الرقم.

أكبر عدد انتصارات في موسم واحد: كما أن ليفربول يريد أن يخطف باقي أرقام السيتي القياسية مع الدوري الإنجليزي منها الفوز الأخير حيث حقق الريدز 28 فوزا من أصل 38 مباراة ويريد أن يكسر رقم مان سيتي المسجل بموسم 2017/18 صاحب أكبر عدد فوز مسجل لمدة موسمين برصيد 32.

أكبر فارق نقاط مع الوصيف: حقق السيتي موسم 2017/18 أكبر فارق من النقاط بينه وبين الوصيف حيث أنهى الفريق البطولة بفارق 19 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، حيث يمكن لفريق ليفربول تحطيم هذا الرقم بفارق 23 نقطة عن وصيفه السيتي وربما يرتفع هذا الفارق إذا التقى الفريقان في الجولة القادمة.

فرحة جماهير ليفربول بالتتويج بلقب الدوري قد تأثرت بعض الشيء بعد انتشار فيروس كورونا في إنجلترا، والعالم أجمع، وتجميد النشاط الكروي لمدة ثلاثة أشهر.

ليفربول وصل للنقطة 86 فى الصدارة بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ63 نقطة مع تبقي 7 مباريات فقط على نهاية الدوري الإنجليزي.
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