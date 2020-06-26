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أخبار العالم

الصحة العالمية: زيادة حالات مصابي كورونا في أوروبا لأول مرة منذ عدة أشهر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:38 ص
اصابات كورونا
اصابات كورونا
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أ ش أ
أعلن مسؤول إقليمي في منظمة الصحة العالمية عن ملاحظة زيادة في عدد الحالات الجديدة لعدوى فيروس كورونا التاجي في أوروبا لأول مرة منذ عدة أشهر.

وقال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، في مؤتمر صحفي عقد في كوبنهاجن وفقا لقناة "سكاي نيوز" : "فيما تعلن المنطقة الأوروبية عن انخفاض في الحصص العالمية لحالات الإصابة بالمقارنة ببداية العام، تواصل المنطقة تسجيل ما يقرب من 20000 حالة إصابة جديدة وأكثر من 700 وفاة يوميا.. وشهدت أوروبا في الأسبوع الماضي، ولأول مرة منذ عدة أشهر، زيادة في عدد الحالات الأسبوعية" .

وأوضح كلوج أن عدد الإصابات الجديدة زاد في 30 دولة أوروبية خلال الأسبوعين الماضيين، فيما لوحظت في 11 منها زيادة حادة في الإصابة بالعدوى بشكل خاص، وواجهت السلطات في الوقت ذاته في بولندا وألمانيا وإسبانيا زيادة الحالات الجديدة لعدوى الفيروس التاجي باستجابات سريعة".
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