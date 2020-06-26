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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالصعيد 41 درجة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:56 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، سيكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة نهارا، لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية لطيف خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة، بينما يبقى الطقس حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار، معتدل ليلا والرياح معتدلة.


أما عن محافظات الصعيد، يبقى الطقس حار على محافظات شمال الصعيد، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد نهارا معتدل خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة  المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغري 24،وعلي السواحل الشمالية 30 للعظمى و 23 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و27 للصغرى، وعلي شمال الصعيد 36 للعظمي و 25 للصغرى، وجنوب الصعيد 41 للعظمى و27 للصغرى.

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