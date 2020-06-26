الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالصعيد 41 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس غدا السبت، سيكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة نهارا، لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية لطيف خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة، بينما يبقى الطقس حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار، معتدل ليلا والرياح معتدلة.









أما عن محافظات الصعيد، يبقى الطقس حار على محافظات شمال الصعيد، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد نهارا معتدل خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.



