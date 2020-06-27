عودة الحضانات أول يوليو.. تضامن البرلمان: لا يوجد ضمانات للسيطرة على كورونا بين الأطفال.. وتعليم البرلمان تطالب بتأجيل تنفيذ القرار

اجراءات احترازية

خطر للأطفال

فيما رفض النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، بشأن إعادة فتح الحضانات خلال الفترة الحالية في ظل فترة ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، نظرا لزيادة عدد الإصابات والوفيات، الأمر الذي يعرض حياة الأطفال للخطر.





وأوضح كمال الدين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك صعوبة في إلزام الأطفال باتباع الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها من إجراءات الوقاية، متسائلا: "كيف يمكن إقناع الأطفال بالالتزام وتطبيق الاجراءات في ظل عدم التزام الكثير من أولياء الأمور والمواطنين بالشوارع".





وأكد أن قرار فتح الحضانات سيثير ذعر أولياء الأمور وخوفهم على أطفالهم، خاصة في ظل رفض الكثير منهم عودة المدارس والجامعات لهذا السبب، كما هناك احتمالية في نقل العدوى من الطفل إلى الأسرة ونظرائه داخل الحضانة، حال إصابته بالفيروس.





وطالب النائب، بضرورة تأجيل فتح الحضانات لحين الانتهاء من فترة ذروة فيروس كورونا وانخفاض أعداد المصابين، حفاظا على سلامة الأطفال من خطر الإصابة وتفشي الفيروس بنقل العدوى.