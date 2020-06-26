AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إلهام شاهين: فى 30 يونيو استعدنا مصر كلها من جماعة الإخوان الإرهابية .. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:37 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
Advertisements
أسامة علي

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها أجرت عدة مداخلات مع البرامج ليلة 29 يونيو لمطالبة الجميع بالنزول في مظاهرات ثورة 30 يونيو.


وأضافت إلهام شاهين خلال حوارها ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"تقديم الاعلامى حمدى رزق: كان هناك تحد كبير لجماعة  الإرهابية"، لافتة إلى أنها تواصلت بجميع أصدقائها الفنانين والفنانات للنزول فى يوم 30 يونيو.


وتابعت إلهام شاهين: فى 30 استعدنا مصر كلها من جماعة الإخوان الارهابية، وكان عندى ثقة فى الجيش والشعب لحماية ثورة 30 يونيو.


وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها كانت مستهدفة من قبل جماعة الإخوان الارهابية وتلقت العديد من التهديدات آنذاك، لافتة إلى أن الإخوان كانوا خارج الدين والأخلاق والإنسانية.

وأكدت إلهام شاهين، أنها صرحت فى أحد القنوات اللبنانية أنها لا تعترف بـ محمد مرسى كرئيس لمصر.


وتابعت: انتصرت على الإخوان فى عز قوتهم وسعادتى كانت لا توصف"، لافتة إلى أنها كان لديها يقين أن الشعب المصرى لن يرضى بحكم الإخوان وكانت تتوقع أنهم لن يكملوا عاما فى الحكم بالفعل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى للتوانسة: انزلوا يوم 14 يونيو للقضاء على الغنوشي وجماعة الإخوان الإرهابية

الله معاكم يا توانسة.. أحمد موسي: تونس تثور ضد الإخوان الأحد المقبل .. فيديو

تراجع الاحتياطي النقدي وارتفاع عجز الموازنة.. هكذا حاول الإخوان ضرب الاقتصاد

أحمد موسى: مرسي لم يحكم .. والشعب عزل الإخوان في 30 يونيو.. فيديو

ملحمة المصريين أفسدت مخطط اختطاف الدولة.. 10 خطايا للجماعة الإرهابية أشعلت ثورة 30 يونيو ضد حكم المرشد

إلهام شاهين في ضيافة حمدي رزق ببرنامج نظرة غدا.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. حملة سخرية من جيش أردوغان بعد أنباء عن سرقة غواصتين

بشرة خير.. عقار لـ علاج كورونا يتوفر خلال 3 أسابيع بالأسواق المصرية

فريق تركي آل الشيخ.. إقالة جوتي مدرب ألميريا من منصبه

بـ التايجر الشفاف.. إيمان العاصي تثير الجدل وتبرز أنوثتها

لطمة لتركيا.. واشنطن تطالب حكومة السراج بنزع سلاح الميليشيات وتهددها بعقوبات

مدرب الزمالك السابق يحتفل بزفاف نجله بدون لاعبي الكرة

AdvertisementS

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

مفاجأة سارة.. علاج لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويشفى فى 4 أيام فقط

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

وصفه بـ "المثمر".. أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على اجتماع الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

محمد عواد يعلن إصابته بفيروس كورونا

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

بشرة خير.. عقار لـ علاج كورونا يتوفر خلال 3 أسابيع بالأسواق المصرية

حالة إيجابية واحدة في الجونة.. والتدريب بعد المسحة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر الشفاف.. إيمان العاصي تثير الجدل وتبرز أنوثتها

لن تتوقع.. طريقة للوقاية من فيروس كورونا

بـ الأبيض الجريء.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تخطف الأنظار