إلهام شاهين: فى 30 يونيو استعدنا مصر كلها من جماعة الإخوان الإرهابية .. فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها أجرت عدة مداخلات مع البرامج ليلة 29 يونيو لمطالبة الجميع بالنزول في مظاهرات ثورة 30 يونيو.





وأضافت إلهام شاهين خلال حوارها ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"تقديم الاعلامى حمدى رزق: كان هناك تحد كبير لجماعة الإرهابية"، لافتة إلى أنها تواصلت بجميع أصدقائها الفنانين والفنانات للنزول فى يوم 30 يونيو.





وتابعت إلهام شاهين: فى 30 استعدنا مصر كلها من جماعة الإخوان الارهابية، وكان عندى ثقة فى الجيش والشعب لحماية ثورة 30 يونيو.





وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها كانت مستهدفة من قبل جماعة الإخوان الارهابية وتلقت العديد من التهديدات آنذاك، لافتة إلى أن الإخوان كانوا خارج الدين والأخلاق والإنسانية.

وأكدت إلهام شاهين، أنها صرحت فى أحد القنوات اللبنانية أنها لا تعترف بـ محمد مرسى كرئيس لمصر.





وتابعت: انتصرت على الإخوان فى عز قوتهم وسعادتى كانت لا توصف"، لافتة إلى أنها كان لديها يقين أن الشعب المصرى لن يرضى بحكم الإخوان وكانت تتوقع أنهم لن يكملوا عاما فى الحكم بالفعل.